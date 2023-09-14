"Мой район. Навигатор": новая четырехполосная магистраль появилась в ТиНАО

В ТиНАО появилась четырехполосная магистраль, которая позволила соединить Варшавское и Калужское шоссе. Дорога включает в себя эстакаду, путепровод и мост, пролегающий через реку Десну.

Новая трасса также пролегает через деревни Яковлево и Андреевское. Благодаря ей автомобилисты могут существенно экономить время в пути. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

