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14 сентября, 03:25

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"Мой район. Навигатор": новая четырехполосная магистраль появилась в ТиНАО

"Мой район. Навигатор": новая четырехполосная магистраль появилась в ТиНАО

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В ТиНАО появилась четырехполосная магистраль, которая позволила соединить Варшавское и Калужское шоссе. Дорога включает в себя эстакаду, путепровод и мост, пролегающий через реку Десну.

Новая трасса также пролегает через деревни Яковлево и Андреевское. Благодаря ей автомобилисты могут существенно экономить время в пути. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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