14 сентября, 01:15Спорт
"Мой район. Навигатор": академия спорта "Динамо" открылась в Петровском парке
В Москве открыли академию спорта "Динамо". В этом манеже жители города смогут тренироваться в любое время года. Комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров расположен в Петровском парке, который является значимым местом для спортивного общества "Динамо".
Тренировочный комплекс прибыл осмотреть Сергей Собянин. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор