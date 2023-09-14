"Мой район. Навигатор": академия спорта "Динамо" открылась в Петровском парке

В Москве открыли академию спорта "Динамо". В этом манеже жители города смогут тренироваться в любое время года. Комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров расположен в Петровском парке, который является значимым местом для спортивного общества "Динамо".

Тренировочный комплекс прибыл осмотреть Сергей Собянин. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

