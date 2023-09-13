"Мой район. Навигатор": 700 тыс пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето

Речные прогулки этим летом оказались очень популярны среди москвичей. Их посетили более 700 тысяч пассажиров. Чаще всего они выбирали маршруты "Северный", "Исторический" и "Центральный". Всего же с апреля по август теплоходы совершили более 30 тысяч рейсов.

Главная особенность этого сезона – запуск инновационного водного транспорта, что тоже сделало поездки по реке популярнее. От Киевского вокзала до причала "Сердце столицы" начали курсировать электрические трамвайчики. Поездка длится 20 минут. На борту новых судов есть все для комфорта – беспроводные зарядки, бесплатный Wi-Fi, кулер с питьевой водой.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".