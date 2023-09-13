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13 сентября, 03:30

Город

"Мой район. Навигатор": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации

"Мой район. Навигатор": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации

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Показатели переселения по программе реновации в Москве за первые шесть месяцев этого года выполнены на 100%. С января 26 тысяч горожан начали переезжать в новые дома.

Жилье москвичи получают самое современное – новостройки оснащены общедомовыми и поквартирными приборами водо-, теплоснабжения и электричества. А еще в домах устанавливают системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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