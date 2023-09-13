13 сентября, 03:30Город
"Мой район. Навигатор": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации
Показатели переселения по программе реновации в Москве за первые шесть месяцев этого года выполнены на 100%. С января 26 тысяч горожан начали переезжать в новые дома.
Жилье москвичи получают самое современное – новостройки оснащены общедомовыми и поквартирными приборами водо-, теплоснабжения и электричества. А еще в домах устанавливают системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор