12 сентября, 03:50Город
"Мой район. Навигатор": более 36 тыс видов роз было высажено на ВДНХ в 2023 году
Более 36 тысяч различных кустов роз было высажено на ВДНХ, москвичи могут полюбоваться растениями на центральной аллее, у фонтана "Дружба народов", у фонтана "Каменный цветок" и в других локациях выставочного комплекса.
У ВДНХ одна из самых больших коллекций роз, на которые москвичи и гости столицы могут смотреть до появления первого снега. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор