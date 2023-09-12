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12 сентября, 03:50

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"Мой район. Навигатор": более 36 тыс видов роз было высажено на ВДНХ в 2023 году

"Мой район. Навигатор": более 36 тыс видов роз было высажено на ВДНХ в 2023 году

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Более 36 тысяч различных кустов роз было высажено на ВДНХ, москвичи могут полюбоваться растениями на центральной аллее, у фонтана "Дружба народов", у фонтана "Каменный цветок" и в других локациях выставочного комплекса.

У ВДНХ одна из самых больших коллекций роз, на которые москвичи и гости столицы могут смотреть до появления первого снега. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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