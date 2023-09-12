"Мой район. Навигатор": около 6,5 тыс энергоэффективных светильников появились в Москве

В столице устанавливают энергоэффективные светильники. В 2023 году в городе появилось около 6,5 тысячи таких приборов. Они позволяют экономить электроэнергию, к тому же устройства в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых.

Энергоэффективные светильники используют в художественной подсветке города. Именно она в вечернее время подчеркивает архитектурные особенности зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".