12 сентября, 00:50Транспорт
"Мой район. Навигатор": МЦД-4 открыли для пассажиров в Москве
Четвертый московский диаметр (МЦД-4) открыли для пассажиров в Москве. Калужско-Нижегородский диаметр стал самым длинным, его протяженность составила 86 километров.
Специалисты ожидают, что благодаря запуску МЦД-4 получится разгрузить Кольцевую, Калининскую и Солнцевскую линии столичного метрополитена. Также запуск диаметра позволит разгрузить такие магистрали, как шоссе Энтузиастов, Киевское, Боровское и Носовихинское шоссе.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор