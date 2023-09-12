"Мой район. Навигатор": МЦД-4 открыли для пассажиров в Москве

Четвертый московский диаметр (МЦД-4) открыли для пассажиров в Москве. Калужско-Нижегородский диаметр стал самым длинным, его протяженность составила 86 километров.

Специалисты ожидают, что благодаря запуску МЦД-4 получится разгрузить Кольцевую, Калининскую и Солнцевскую линии столичного метрополитена. Также запуск диаметра позволит разгрузить такие магистрали, как шоссе Энтузиастов, Киевское, Боровское и Носовихинское шоссе.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

