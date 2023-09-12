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12 сентября, 00:50

Транспорт

"Мой район. Навигатор": МЦД-4 открыли для пассажиров в Москве

"Мой район. Навигатор": МЦД-4 открыли для пассажиров в Москве

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Четвертый московский диаметр (МЦД-4) открыли для пассажиров в Москве. Калужско-Нижегородский диаметр стал самым длинным, его протяженность составила 86 километров.

Специалисты ожидают, что благодаря запуску МЦД-4 получится разгрузить Кольцевую, Калининскую и Солнцевскую линии столичного метрополитена. Также запуск диаметра позволит разгрузить такие магистрали, как шоссе Энтузиастов, Киевское, Боровское и Носовихинское шоссе.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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