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11 сентября, 05:55

Общество

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

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Климатическое лето решило задержаться в Москве. По прогнозам Гидрометцентра, оно продлится до 14 сентября. Это значит, что днем температура будет подниматься до 24 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков.

Меняться погода начнется в пятницу, 15 сентября, когда прогнозируется небольшой кратковременный дождь и понижение температуры до 15–20 градусов. В самом конце недели, по предварительным расчетам, похолодание будет еще более заметным и погода станет по-настоящему осенней.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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