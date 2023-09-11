11 сентября, 05:55Общество
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Климатическое лето решило задержаться в Москве. По прогнозам Гидрометцентра, оно продлится до 14 сентября. Это значит, что днем температура будет подниматься до 24 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков.
Меняться погода начнется в пятницу, 15 сентября, когда прогнозируется небольшой кратковременный дождь и понижение температуры до 15–20 градусов. В самом конце недели, по предварительным расчетам, похолодание будет еще более заметным и погода станет по-настоящему осенней.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".