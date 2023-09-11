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11 сентября, 04:55

Город

"Мой район. Навигатор": в столице открыли движение по проспекту Багратиона

"Мой район. Навигатор": в столице открыли движение по проспекту Багратиона

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В столице открыли Северный дублер Кутузовского проспекта. В пути водителям удается экономить до 30 минут. Этот дублер назвали проспектом Багратиона. Такое название москвичи в ходе голосования на платформе "Активный гражданин".

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вливается в действующую магистраль М-1.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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