"Мой район. Навигатор": в столице открыли движение по проспекту Багратиона

В столице открыли Северный дублер Кутузовского проспекта. В пути водителям удается экономить до 30 минут. Этот дублер назвали проспектом Багратиона. Такое название москвичи в ходе голосования на платформе "Активный гражданин".

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вливается в действующую магистраль М-1.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".