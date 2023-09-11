"Мой район. Навигатор": в столице запустили движение по МЦД-4

Рабочая неделя у жителей столицы начинается с новых маршрутов. Например, по МЦД-4. Он уже открыт для пассажиров. Четвертый диаметр стал самым длинным – 86 километров. Он протянулся от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного и связал семь московских вокзалов.

Специалисты ожидают, что в ближайшее время благодаря запуску МЦД-4 свободнее станет на Кольцевой, Калининской и Солнцевской линиях метро. Кроме того, разгрузятся прилегающие к диаметру магистрали – шоссе Энтузиастов, Киевское, Боровское и Носовихинское шоссе.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".