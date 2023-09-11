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11 сентября, 02:55

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столице запустили полноценное движение по МСД

"Мой район. Навигатор": в столице запустили полноценное движение по МСД

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За 40 минут можно добраться с северо-запада Москвы на юго-восток. Столичные автомобилисты уже оценивают удобство новой магистрали. В субботу, 9 сентября, открылся южный участок МСД. Его длина – 28 километров. Основной же отрезок диаметра запустили прошлой осенью.

Теперь для водителей открыты все 68 километров уникальной дороги. МСД соединил между собой крупные вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярослваское и Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, ТТК и МКАД.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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