"Мой район. Навигатор": в столице запустили полноценное движение по МСД

За 40 минут можно добраться с северо-запада Москвы на юго-восток. Столичные автомобилисты уже оценивают удобство новой магистрали. В субботу, 9 сентября, открылся южный участок МСД. Его длина – 28 километров. Основной же отрезок диаметра запустили прошлой осенью.

Теперь для водителей открыты все 68 километров уникальной дороги. МСД соединил между собой крупные вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярослваское и Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, ТТК и МКАД.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".