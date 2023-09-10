10 сентября, 03:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по южному участку МСД
На Московском скоростном диаметре раньше намеченного срока сдали южный участок. Это еще один крупный транспортный подарок москвичам ко Дню города.
По южному отрезку МСД, который протянулся от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, смогут проезжать 110 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря новой дороге водители смогут значительно экономить время пути.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор