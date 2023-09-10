10 сентября, 03:05Транспорт
"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по проспекту Багратиона
В Москве запустили движение по уникальной бессветофорной магистрали. Это северный дублер Кутузовского проспекта, которому москвичи выбрали название проспект Багратиона.
Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вливается в действующую магистраль М-1.
Подробности в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор