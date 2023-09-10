"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по проспекту Багратиона

В Москве запустили движение по уникальной бессветофорной магистрали. Это северный дублер Кутузовского проспекта, которому москвичи выбрали название проспект Багратиона.

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вливается в действующую магистраль М-1.

Подробности в программе "Мой район. Навигатор".

