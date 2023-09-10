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10 сентября, 03:05

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по проспекту Багратиона

"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по проспекту Багратиона

В Москве запустили движение по проспекту Багратиона

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В Москве запустили движение по уникальной бессветофорной магистрали. Это северный дублер Кутузовского проспекта, которому москвичи выбрали название проспект Багратиона.

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вливается в действующую магистраль М-1.

Подробности в программе "Мой район. Навигатор".

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