10 сентября, 02:05Город
"Мой район. Навигатор": праздничные мероприятия подготовили для москвичей в День города
Москве исполнилось 876 лет. По этому случаю для горожан подготовили массу активностей в самых разных местах.
Так, на Большой кольцевой линии метро пассажиров ждет парад поездов. С 09:00 до 20:00 на этой ветке можно будет увидеть как раритетные составы, так и современные модели. Все поезда будут двигаться против часовой стрелки.
Между тем, по всему городу продолжают работать десятки праздничных площадок. На Цветном бульваре, например, идет фестиваль "Добрая Москва", посвященный волонтерству. А на ВДНХ посетителям покажут танцевальный спектакль Егора Дружинина.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".