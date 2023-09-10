"Мой район. Навигатор": праздничные мероприятия подготовили для москвичей в День города

Москве исполнилось 876 лет. По этому случаю для горожан подготовили массу активностей в самых разных местах.

Так, на Большой кольцевой линии метро пассажиров ждет парад поездов. С 09:00 до 20:00 на этой ветке можно будет увидеть как раритетные составы, так и современные модели. Все поезда будут двигаться против часовой стрелки.

Между тем, по всему городу продолжают работать десятки праздничных площадок. На Цветном бульваре, например, идет фестиваль "Добрая Москва", посвященный волонтерству. А на ВДНХ посетителям покажут танцевальный спектакль Егора Дружинина.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

