"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни розовых фламинго в городском зоопарке

В Московском зоопарке новое поколение фламинго подрастает на Большом пруду. В 2023 году первый птенец вылупился 11 июня. Всего к концу июля в зоосаде появилось семь красных и четыре розовых фламинго.

Орнитологи следили за подопечными в течении всего процесса гнездования и даже выкармливали птенца, которого его собратья в ходе перепалки выкинули из гнезда. В настоящее время все малыши находятся вместе с родителями в уличном вольере. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".