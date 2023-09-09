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09 сентября, 04:55

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни розовых фламинго в городском зоопарке

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В Московском зоопарке новое поколение фламинго подрастает на Большом пруду. В 2023 году первый птенец вылупился 11 июня. Всего к концу июля в зоосаде появилось семь красных и четыре розовых фламинго.

Орнитологи следили за подопечными в течении всего процесса гнездования и даже выкармливали птенца, которого его собратья в ходе перепалки выкинули из гнезда. В настоящее время все малыши находятся вместе с родителями в уличном вольере. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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