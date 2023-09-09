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09 сентября, 04:00

Культура

"Мой район. Навигатор": выставка "Этот город наш с тобою" открылась в Музее Победы

"Мой район. Навигатор": выставка "Этот город наш с тобою" открылась в Музее Победы

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"Этот город наш с тобою" – выставка с таким названием открылась в Музее Победы. Экспозиция посвящена Москве. На ней представлены снимки, сделанные фотографами разных эпох.

Композиционное ядро выставки – Москва-река. Посетители увидят главные достопримечательности, расположенные вдоль нее, а также их эволюцию от довоенного и послевоенного времени вплоть до современности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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