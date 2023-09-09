"Мой район. Навигатор": выставка "Этот город наш с тобою" открылась в Музее Победы

"Этот город наш с тобою" – выставка с таким названием открылась в Музее Победы. Экспозиция посвящена Москве. На ней представлены снимки, сделанные фотографами разных эпох.

Композиционное ядро выставки – Москва-река. Посетители увидят главные достопримечательности, расположенные вдоль нее, а также их эволюцию от довоенного и послевоенного времени вплоть до современности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".