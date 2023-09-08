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08 сентября, 03:45

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"Мой район. Навигатор": 400 новых электробусов выйдут на дороги Москвы до конца года

"Мой район. Навигатор": 400 новых электробусов выйдут на дороги Москвы до конца года

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По Москве до конца года начнут курсировать еще 400 новых электробусов отечественного производства. Машины на электрической тяге впервые появились в городе в 2018 году, а в этом году они отметили свое пятилетие.

Электробусы не привязаны к контактной сети, они заряжаются на конечных остановках и в парках. Кроме того, современные модели могут пройти без подзарядки уже 80 километров, тогда как раньше этот показатель был почти вдвое меньше.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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