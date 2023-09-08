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08 сентября, 02:45

Общество

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплые выходные

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплые выходные

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В ближайшие выходные в Москве ожидается теплая погода. 9 и 10 сентября столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.

По словам синоптиков, температурные значения в столице немного превышают климатическую норму. Между тем на следующей неделе станет еще теплее: в городе начнется бабье лето.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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