08 сентября, 02:45Общество
"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплые выходные
В ближайшие выходные в Москве ожидается теплая погода. 9 и 10 сентября столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.
По словам синоптиков, температурные значения в столице немного превышают климатическую норму. Между тем на следующей неделе станет еще теплее: в городе начнется бабье лето.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор