08 сентября, 02:10Город
"Мой район. Навигатор": Москву украсили ко Дню города
Москва готовится ко Дню города, который пройдет с 8 по 10 сентября. Российской столице исполняется 876 лет. По этому случаю на улицах появляются праздничные декорации: флаги, плакаты с изображением одного из символов города – памятника Пушкину.
Украсили московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор