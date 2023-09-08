"Мой район. Навигатор": Москву украсили ко Дню города

Москва готовится ко Дню города, который пройдет с 8 по 10 сентября. Российской столице исполняется 876 лет. По этому случаю на улицах появляются праздничные декорации: флаги, плакаты с изображением одного из символов города – памятника Пушкину.

Украсили московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

