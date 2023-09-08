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08 сентября, 00:25

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"Мой район. Навигатор": открылся новый участок Солнцевской линии метро

"Мой район. Навигатор": открылся новый участок Солнцевской линии метро

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В Москве открылся новый участок Солнцевской линии метро, в состав которой вошли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Это первая в России ветка метро, которая связала центр города и аэропорт.

Благодаря ей время в пути до воздушной гавани сократилось практически в два раза. Из метро в терминал можно пройти прямо по подземному пешеходному переходу. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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