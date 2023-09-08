08 сентября, 00:25Город
"Мой район. Навигатор": открылся новый участок Солнцевской линии метро
В Москве открылся новый участок Солнцевской линии метро, в состав которой вошли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Это первая в России ветка метро, которая связала центр города и аэропорт.
Благодаря ей время в пути до воздушной гавани сократилось практически в два раза. Из метро в терминал можно пройти прямо по подземному пешеходному переходу. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор