"Мой район. Навигатор": открылся новый участок Солнцевской линии метро

В Москве открылся новый участок Солнцевской линии метро, в состав которой вошли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Это первая в России ветка метро, которая связала центр города и аэропорт.

Благодаря ей время в пути до воздушной гавани сократилось практически в два раза. Из метро в терминал можно пройти прямо по подземному пешеходному переходу. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

