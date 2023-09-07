"Мой район. Навигатор": флагманский центр заработал при Филатовской больнице

В Москве на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова открылся новый флагманский центр. Там смогут принимать до 200 экстренных пациентов в день.

Центр оснастили самым современным оборудованием, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, а также эндоскопическое и лабораторное оборудование.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

