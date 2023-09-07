07 сентября, 03:30Город
"Мой район. Навигатор": флагманский центр заработал при Филатовской больнице
В Москве на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова открылся новый флагманский центр. Там смогут принимать до 200 экстренных пациентов в день.
Центр оснастили самым современным оборудованием, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, а также эндоскопическое и лабораторное оборудование.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор