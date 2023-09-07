"Мой район. Навигатор": около 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в столице

В 2023 году в Москве установили около шести с половиной тысяч энергоэффективных светильников. Они позволяют экономить электроэнергию. Такие устройства в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых.

Энергоэффективные светильники используют в художественной подсветке города. Именно она в вечернее время подчеркивает архитектурные особенности зданий и улиц. Так, например, для Садового кольца выбран цвет золота.

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