Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 02:00

Город

"Мой район. Навигатор": около 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в столице

"Мой район. Навигатор": около 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в столице

"Мой район. Навигатор": флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова открылся в столице

Новые мастер-классы подготовили на площадках МУФ-2023

Новый электробусный маршрут № 244 запустят 8 сентября

"Жизнь в большом городе": благотворительная Москва

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Картинг подготовили на площадке МУФ-2023 в "Лужниках"

Прием заявок на конкурс "Студент года Москвы" начался в столице

Столичные цветники обновили ко Дню города

Специалисты промыли окна у Останкинской башни

В 2023 году в Москве установили около шести с половиной тысяч энергоэффективных светильников. Они позволяют экономить электроэнергию. Такие устройства в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых.

Энергоэффективные светильники используют в художественной подсветке города. Именно она в вечернее время подчеркивает архитектурные особенности зданий и улиц. Так, например, для Садового кольца выбран цвет золота.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика