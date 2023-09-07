07 сентября, 02:00Город
"Мой район. Навигатор": около 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в столице
В 2023 году в Москве установили около шести с половиной тысяч энергоэффективных светильников. Они позволяют экономить электроэнергию. Такие устройства в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых.
Энергоэффективные светильники используют в художественной подсветке города. Именно она в вечернее время подчеркивает архитектурные особенности зданий и улиц. Так, например, для Садового кольца выбран цвет золота.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор