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Новости

07 сентября, 00:15

Город

"Мой район. Навигатор": флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова открылся в столице

"Мой район. Навигатор": флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова открылся в столице

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Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

В столице на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова открылся новый флагманский центр. Там смогут принимать до 200 пациентов в день.

Центр оснастили самым современным оборудованием, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, а также эндоскопическое и лабораторное оборудование. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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