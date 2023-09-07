07 сентября, 00:15Город
"Мой район. Навигатор": флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова открылся в столице
В столице на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова открылся новый флагманский центр. Там смогут принимать до 200 пациентов в день.
Центр оснастили самым современным оборудованием, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, а также эндоскопическое и лабораторное оборудование. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор