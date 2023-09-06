Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 03:45

Город

"Мой район. Навигатор": капремонт завершился в ледовом дворце "Крылатское"

"Мой район. Навигатор": капремонт завершился в ледовом дворце "Крылатское"

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В ледовом дворце "Крылатское" завершился капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной.

Во время пандемии коронавируса дворец переоборудовали в резервный госпиталь. В нем прошли лечение тысячи пациентов.

После окончания пандемии в здании площадью более 23 тысяч "квадратов" провели дезинфекцию и демонтировали медоборудование. Там заменили систему намораживания льда, привели в порядок трибуны, на территории заменили асфальт и привели в порядок газон.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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