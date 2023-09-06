06 сентября, 03:45Город
"Мой район. Навигатор": капремонт завершился в ледовом дворце "Крылатское"
В ледовом дворце "Крылатское" завершился капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной.
Во время пандемии коронавируса дворец переоборудовали в резервный госпиталь. В нем прошли лечение тысячи пациентов.
После окончания пандемии в здании площадью более 23 тысяч "квадратов" провели дезинфекцию и демонтировали медоборудование. Там заменили систему намораживания льда, привели в порядок трибуны, на территории заменили асфальт и привели в порядок газон.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".