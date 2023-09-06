06 сентября, 00:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": график изменился на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД
В столице готовится к открытию четвертый маршрут Московских центральных диаметров. В настоящее время в преддверии этого события изменился график движения поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД.
Так, поезда от Апрелевки по первому и второму путям следуют со всеми остановками до станции Минская, она временно стала конечной. А по третьему и четвертому путям курсируют пригородные электрички до Киевского вокзала.
От станции Железнодорожная поезда будут следовать до Курского вокзала. Он также временно станет конечным пунктом назначения.
МЦД-4 примет первых пассажиров уже 9 сентября. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".