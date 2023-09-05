"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплый сентябрь

5 и 6 сентября в Москве температура воздуха составит 20–25 градусов. Тем не менее, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, купальный сезон в столице закончился. Метеоролог отметил, что взрослые еще могут себе позволить окунуться в прохладные водоемы, но детям уже точно купаться не следует.

К четвергу, 7 сентября, в городе заметно похолодает. Столбики термометров покажут 16 градусов, будет облачно, пойдут дожди, значительно холоднее станет и по ночам. Пасмурная погода ожидается также в выходные, на День города.

Тем не менее после непродолжительного ненастья метеорологи обещают настоящее бабье лето в Москве. В целом, в сентябре температура воздуха в столице будет выше нормы.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

