Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Общество

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплый сентябрь

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплый сентябрь

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5 и 6 сентября в Москве температура воздуха составит 20–25 градусов. Тем не менее, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, купальный сезон в столице закончился. Метеоролог отметил, что взрослые еще могут себе позволить окунуться в прохладные водоемы, но детям уже точно купаться не следует.

К четвергу, 7 сентября, в городе заметно похолодает. Столбики термометров покажут 16 градусов, будет облачно, пойдут дожди, значительно холоднее станет и по ночам. Пасмурная погода ожидается также в выходные, на День города.

Тем не менее после непродолжительного ненастья метеорологи обещают настоящее бабье лето в Москве. В целом, в сентябре температура воздуха в столице будет выше нормы.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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