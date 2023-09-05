Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 03:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": более 135 тыс поездок совершили на столичных электросудах за лето

"Мой район. Навигатор": более 135 тыс поездок совершили на столичных электросудах за лето

Новости часа: более 3 тыс нарушений велосипедистами и самокатчиками выявили в Москве

Названы самые часто используемые станции МЦД-3

Новости часа: "Москвич 6" можно будет купить в трех комплектациях

Новости часа: Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

ЦОДД спрогнозировал вечерние заторы в столице до 6 баллов

Дептранс предупредил о росте количества машин на столичных дорогах к середине сентября

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Речные электросуда в Москве становятся все популярнее. Этому способствует и снижение стоимости проезда на них: прокатиться на электрическом речном трамвае в настоящее время можно за 150 рублей в любой день недели.

На электросудах уже совершили более 135 тысяч поездок за это лето. В день на них совершают в среднем 2,5 тысячи поездок. В настоящее время по городу курсируют девять трамвайчиков, а в скором времени их число увеличится до 21.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика