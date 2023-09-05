05 сентября, 03:35Транспорт
"Мой район. Навигатор": более 135 тыс поездок совершили на столичных электросудах за лето
Речные электросуда в Москве становятся все популярнее. Этому способствует и снижение стоимости проезда на них: прокатиться на электрическом речном трамвае в настоящее время можно за 150 рублей в любой день недели.
На электросудах уже совершили более 135 тысяч поездок за это лето. В день на них совершают в среднем 2,5 тысячи поездок. В настоящее время по городу курсируют девять трамвайчиков, а в скором времени их число увеличится до 21.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".