"Мой район. Навигатор": в Москве завершили подготовку к отопительному сезону

В Москве завершилась подготовка к отопительному сезону. Проверки проводили с мая, как только в городе выключили батареи. Инспекцию провели на тысячах километров электрических, газовых, водопроводных и канализационных сетей.

Также специалисты обследовали оборудование всех теплоэлектроцентралей, станций и котельных. На случай каких-либо нештатных ситуаций сформировано необходимое количество аварийных бригад.

Всего в Москве к новому отопительному сезону подготовили более 70 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

