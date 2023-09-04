"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Площадки для киносъемок в Москве увеличатся в пять раз. Специалисты создадут кинокластер мирового уровня, рассказал Сергей Собянин.

В рамках проекта в поселении Краснопахорском строят кинопарк "Москино". Площадка объединит павильоны, концертные зоны и гостиницы. В настоящее время там уже идут съемки художественных фильмов и сериалов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".