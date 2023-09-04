Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

04 сентября, 03:20

Культура

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня

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Собянин рассказал о развитии транспорта в северных районах столицы

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Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы

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Новости часа: свыше 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3

Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

Площадки для киносъемок в Москве увеличатся в пять раз. Специалисты создадут кинокластер мирового уровня, рассказал Сергей Собянин.

В рамках проекта в поселении Краснопахорском строят кинопарк "Москино". Площадка объединит павильоны, концертные зоны и гостиницы. В настоящее время там уже идут съемки художественных фильмов и сериалов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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