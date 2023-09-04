Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 05:10

Город

"Мой район. Навигатор": кинологический парк открыли на Кольской улице Москвы

"Мой район. Навигатор": кинологический парк открыли на Кольской улице Москвы

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На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он находится на Кольской улице.

Площадь одной из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России – более 13 тысяч квадратных метров. На ней есть две зоны для тренировки домашних животных, каждая из которых оснащена множеством снарядов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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