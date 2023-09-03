"Мой район. Навигатор": новая набережная появится возле станции метро "Нагатинский затон"

Новая набережная появится возле станции метро "Нагатинский Затон". Она станет продолжением Коломенской набережной.

Кроме того, станцию с улицей Речников соединит новый мост для пешеходов и велосипедистов, в планах также реконструировать Коломенскую улицу. На ней организуют места для парковки и современные остановки, обновят систему освещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".