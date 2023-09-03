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03 сентября, 05:50

Город

"Мой район. Навигатор": новая набережная появится возле станции метро "Нагатинский затон"

"Мой район. Навигатор": новая набережная появится возле станции метро "Нагатинский затон"

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Новая набережная появится возле станции метро "Нагатинский Затон". Она станет продолжением Коломенской набережной.

Кроме того, станцию с улицей Речников соединит новый мост для пешеходов и велосипедистов, в планах также реконструировать Коломенскую улицу. На ней организуют места для парковки и современные остановки, обновят систему освещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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