"Мой район. Навигатор": городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

Городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в столице. Он свяжет между собой МЦК, метро, МЦД-4 и строящийся участок Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Уже готов пассажирский терминал вокзала. Между всеми видами транспорта будут организованы пересадки без выхода на улицу. Благоустройство территории около вокзала и станции метро "Нижегородская" завершат в четвертом квартале 2023 года.

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