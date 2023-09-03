Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 04:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

"Мой район. Навигатор": городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"

"Актуальный репортаж": московские таксисты предупредили о сбоях системы GPS

Стоимость такси увеличилась в столице в РФ после поправок в законы

Льготный проезд на транспорте по карте москвича ввели для дошкольников с 1 сентября

Льготные билеты на аэроэкспрессы стали доступны на сайте и в приложении

Расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября

В ГД предложили ужесточить наказание за объезд заторов по обочинам и выделенным полосам

"Мой район. Навигатор": автомобилей на дорогах стало меньше из-за запуска МЦД-3

"Мой район. Навигатор": старые поезда заменят на МЦД-3

Городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в столице. Он свяжет между собой МЦК, метро, МЦД-4 и строящийся участок Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Уже готов пассажирский терминал вокзала. Между всеми видами транспорта будут организованы пересадки без выхода на улицу. Благоустройство территории около вокзала и станции метро "Нижегородская" завершат в четвертом квартале 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика