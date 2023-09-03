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03 сентября, 03:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"

"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"

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Первые поезда начали в тестовом режиме курсировать по новому участку Солнцевской линии метро – от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". Такой запуск позволяет специалистам оценить габариты тоннелей, путей и рельсы, а также оценить связь с диспетчером.

Запуск нового участка оценят 350 тысяч человек, которые живут и работают в районе Внуково и ближайших поселениях. Новые станции планируют открыть до конца 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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