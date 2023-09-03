03 сентября, 03:30Транспорт
"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"
Первые поезда начали в тестовом режиме курсировать по новому участку Солнцевской линии метро – от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". Такой запуск позволяет специалистам оценить габариты тоннелей, путей и рельсы, а также оценить связь с диспетчером.
Запуск нового участка оценят 350 тысяч человек, которые живут и работают в районе Внуково и ближайших поселениях. Новые станции планируют открыть до конца 2023 года.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор