"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"

Первые поезда начали в тестовом режиме курсировать по новому участку Солнцевской линии метро – от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". Такой запуск позволяет специалистам оценить габариты тоннелей, путей и рельсы, а также оценить связь с диспетчером.

Запуск нового участка оценят 350 тысяч человек, которые живут и работают в районе Внуково и ближайших поселениях. Новые станции планируют открыть до конца 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".