"Мой район. Навигатор": автомобилей на дорогах стало меньше из-за запуска МЦД-3

Благодаря запуску МЦД-3 в столице сократилось количество автомобилей на дорогах. В первые дни работы нового центрального диаметра на прилегающих магистралях число машин уменьшилось на 2–3%.

На Ленинградском шоссе автомобилей стало меньше на 5,5 тысяч. Также количество машин сократилось на Косинском, Новорязанском шоссе и Октябрьском проспекте.

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