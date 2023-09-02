02 сентября, 04:25Транспорт
"Мой район. Навигатор": автомобилей на дорогах стало меньше из-за запуска МЦД-3
Благодаря запуску МЦД-3 в столице сократилось количество автомобилей на дорогах. В первые дни работы нового центрального диаметра на прилегающих магистралях число машин уменьшилось на 2–3%.
На Ленинградском шоссе автомобилей стало меньше на 5,5 тысяч. Также количество машин сократилось на Косинском, Новорязанском шоссе и Октябрьском проспекте.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор