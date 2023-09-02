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02 сентября, 04:25

Транспорт

"Мой район. Навигатор": автомобилей на дорогах стало меньше из-за запуска МЦД-3

"Мой район. Навигатор": автомобилей на дорогах стало меньше из-за запуска МЦД-3

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Благодаря запуску МЦД-3 в столице сократилось количество автомобилей на дорогах. В первые дни работы нового центрального диаметра на прилегающих магистралях число машин уменьшилось на 2–3%.

На Ленинградском шоссе автомобилей стало меньше на 5,5 тысяч. Также количество машин сократилось на Косинском, Новорязанском шоссе и Октябрьском проспекте.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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