01 сентября, 04:25Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "Замоскворецком чуде"
Храм священномученика Климента Папы Римского раньше называли "Замоскворецким чудом". Он находится на пересечении Пятницкой улицы и Климентовского переулка.
Деревянная церковь упоминается еще в источниках эпохи Смутного времени. В XVIII веке храм Климента уже стал каменным, а в 1756-м году началась масштабная перестройка, здание обрело современный облик.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор