"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "Замоскворецком чуде"

Храм священномученика Климента Папы Римского раньше называли "Замоскворецким чудом". Он находится на пересечении Пятницкой улицы и Климентовского переулка.

Деревянная церковь упоминается еще в источниках эпохи Смутного времени. В XVIII веке храм Климента уже стал каменным, а в 1756-м году началась масштабная перестройка, здание обрело современный облик.

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