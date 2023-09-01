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01 сентября, 04:25

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "Замоскворецком чуде"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "Замоскворецком чуде"

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Храм священномученика Климента Папы Римского раньше называли "Замоскворецким чудом". Он находится на пересечении Пятницкой улицы и Климентовского переулка.

Деревянная церковь упоминается еще в источниках эпохи Смутного времени. В XVIII веке храм Климента уже стал каменным, а в 1756-м году началась масштабная перестройка, здание обрело современный облик.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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