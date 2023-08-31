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31 августа, 00:10

Транспорт

"Мой район. Навигатор": график поездов МЦД-1 изменится до 30 сентября

"Мой район. Навигатор": график поездов МЦД-1 изменится до 30 сентября

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В сентябре изменится расписание поездов на первом центральном диаметре. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Ограничения коснутся Савеловского и Белорусского направления, они будут действовать до 30 сентября с 19:00 до 06:00. Это необходимо для того, чтобы провести реконструкцию станции Лианозово.

Интервалы увеличат от 20 до 60 минут. С расписанием можно свериться в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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