"Мой район. Навигатор": Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к запуску

Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к запуску. Уникальная бессветофорная магистраль улучшит транспортную ситуацию ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья.

К настоящему моменту завершились все основные работы. Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вольется в действующую магистраль М-1. Автомобилисты будут экономить в пути до получаса.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

