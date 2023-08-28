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"Мой район. Навигатор": Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к запуску
Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к запуску. Уникальная бессветофорная магистраль улучшит транспортную ситуацию ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья.
К настоящему моменту завершились все основные работы. Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вольется в действующую магистраль М-1. Автомобилисты будут экономить в пути до получаса.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
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