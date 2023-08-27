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"Мой район. Навигатор": фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве

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Цветочные сады и умопомрачительные ароматы в центре Москвы. В столице проходит уже ставший традиционным фестиваль "Цветочный джем".

Одна из самых масштабных площадок мероприятия находится на Манежной площади. Там в огромном саду высажены яркие дельфиниумы, гелениумы, шалфей, котовники, эхинацеи и тысячелистники. А еще, конечно же, розы – на этой площадке можно увидеть более 40 сортов "королевы цветов".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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