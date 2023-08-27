"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о роли МЦД, БКЛ, МЦК в жизни города

Москвичам рассказали о роли МЦД, БКЛ, МЦК в жизни города. Уникальная экспозиция, посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж". Она проходит в рамках Урбанфорума.

С системой московского транспорта можно познакомиться на площади, превышающей девять тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".