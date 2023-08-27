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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о роли МЦД, БКЛ, МЦК в жизни города

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о роли МЦД, БКЛ, МЦК в жизни города

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Жителям столицы рассказали о строительстве южного участка МСД внутри МКАД

Москвичам рассказали о роли МЦД, БКЛ, МЦК в жизни города. Уникальная экспозиция, посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж". Она проходит в рамках Урбанфорума.

С системой московского транспорта можно познакомиться на площади, превышающей девять тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
Программа: Мой район. Навигатор
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