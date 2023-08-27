Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:25

Город

"Мой район. Навигатор": в центре Гиляровского работает выставка "Как найти грифона?"

"Мой район. Навигатор": в центре Гиляровского работает выставка "Как найти грифона?"

Новости часа: обломки сбитого ночью в Подмосковье БПЛА найдены под Истрой

Московский урбанистический форум посетили уже порядка 3,5 миллионов человек

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска компьютеров и электронных изделий

Посетителям МУФ-2023 рассказали о программе в эти выходные

Новости часа: около 3,5 млн человек посетили мероприятия Московского урбанфорума

Дороги и тротуары в Москве помыли с шампунем

Посетителям МУФ-2023 в "Лужниках" предложили попробовать себя в роли актеров

Жителям столицы рассказали о строительстве южного участка МСД внутри МКАД

ЦОДД предупредил об увеличении количества машин в столице на 15–17%

В центре Гиляровского работает выставка "Как найти грифона?". Экспозиция рассказывает об этих мифических крылатых особях, единорогах и драконах, а также об их влиянии на городскую архитектуру.

Среди экспонатов можно увидеть редкие предметы, например, двух 500-килограммовых белокаменных львов XVII века из музея-заповедника "Коломенское", женский волосник с единорогами 1603 года и гипсовый слепок грифона с Дмитровского собора во Владимире. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика