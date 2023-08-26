"Мой район. Навигатор": Детский мир на Лубянке стал первым магазином с эскалаторами в СССР

Детский мир на Лубянке стал первым магазином с эскалаторами в СССР. Сотрудники рассказывали, что некоторые посетители приезжали в Детский мир только ради того, чтобы прокатиться между этажами.

Торжественное открытие самого большого в стране универмага для детей приурочили к Международному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году. Его построили на месте бывшего "Лубянского пассажа". В магазине можно было найти товары для детей всех возрастов – игрушки, школьную форму, фототехнику и многое другое.

Центральному детскому универмагу в прошлом году исполнилось 65 лет. Около десяти лет назад там завершилась масштабная реконструкция. Легендарному магазину удалось сохранить свой исторический облик, атмосферу сказки и волшебства. В здании восстановили керамическую облицовку фасада, элементы интерьера, воссоздали алюминиевые витражи и дубовые окна. И в честь новой страницы в жизни Центрального детского магазина в главном атриуме установили монументальные часы "Ракета". Они весят более пяти тонн. А их механизм считается одним из самых точных в мире.

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