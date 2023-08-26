Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:00

Город

"Мой район. Навигатор": МЦД-4 готовится к открытию

"Мой район. Навигатор": МЦД-4 готовится к открытию

"Мой район. Навигатор": москвичи выбирают имя для Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: в Подмосковье до утра 26 августа объявили желтый уровень погодной опасности

На Московском урбанистическом форуме девелопер Capital Group отметил свое 30-летие

СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области

Семь километров дорог обновят и построят в Коммунарке

Новости часа: новое общественное пространство появится возле Белорусского вокзала

Голограмму выставки "Станция Манеж" внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую

Новости часа: в Москве восстановят девять объектов монументального искусства

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Обувь

Четвертый Московский центральный диаметр готовится к открытию. Он пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного. Линия, связывающая западные и восточные районы Подмосковья, пройдет насквозь через всю Москву. Ее длина составит 86 метров. МЦД-4 соединит семь вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика