"Мой район. Навигатор": МЦД-4 готовится к открытию

Четвертый Московский центральный диаметр готовится к открытию. Он пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного. Линия, связывающая западные и восточные районы Подмосковья, пройдет насквозь через всю Москву. Ее длина составит 86 метров. МЦД-4 соединит семь вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

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