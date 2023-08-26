"Мой район. Навигатор": москвичи выбирают имя для Северного дублера Кутузовского проспекта

Сергей Собянин предложил москвичам выбрать название для уникальной бессветофорной магистрали Северного дублера Кутузовского проспекта, которая практически готова к запуску. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте "Активный гражданин".

Северный дублер Кутузовского проспекта – это почти 22 километра вместе со съездами, эстакадами, путепроводом и мостом. После открытия магистрали заметно снизится нагрузка на Кутузовский проспект, Можайское шоссе и МКАД. Дорожная ситуация в целом улучшится во всей западной части столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".