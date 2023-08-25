Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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03:10

Транспорт

"Мой район. Навигатор": семь выделенных полос заработают в Москве с 10 сентября

"Мой район. Навигатор": семь выделенных полос заработают в Москве с 10 сентября

"Мой район. Навигатор": 26–28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро

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Протяженность выделенных полос в Москве увеличится почти до 480 километров

Семь выделенных полос заработают в Москве с 10 сентября. В центре столицы появится новая разметка на Старой Басманной, Зубовской и Большой Пироговской улицах, а также на Олимпийском проспекте.

Пассажиры на общественном транспорте и такси смогу тратить меньше времени на дорогу. По подсчетам экспертов, речь идет об экономии до 17 минут в часы пик.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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