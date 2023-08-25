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"Мой район. Навигатор": на ВДНХ установили скульптуры рабочего и колхозницы

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ установили скульптуры рабочего и колхозницы

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На фасад павильона "Центрсоюз" на ВДНХ установили две скульптуры – это девушка с пушистым снопом и молодой механизатор с разводным ключом. Фигуры находились на реставрации.

Мастера очистили и помыли скульптуры, а затем укрепили все сколы и трещины. В финале реставраторы восстановили утраченные фрагменты и детали. Рабочего и колхозницу подняли на фасад павильона "Центрсоюз" по частям.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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