Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": 26–28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро

"Мой район. Навигатор": 26–28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро

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С 26 по 28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда не будут ходить между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская", сообщили в департаменте транспорта. Ограничения вводят специально в выходные дни, когда людей в транспорте меньше. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, а также построить альтернативные маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую ветку и МЦК.

Остановка движения необходима для того, чтобы специалисты соединили строящийся отрезок с действующей сетью подземки. В состав нового участка войдут станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", которая станет самой северной станцией Московского метрополитена.

Запуск нового участка Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниково, Лианозово и поселка Северный.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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