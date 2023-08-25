"Мой район. Навигатор": 26–28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро

С 26 по 28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда не будут ходить между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская", сообщили в департаменте транспорта. Ограничения вводят специально в выходные дни, когда людей в транспорте меньше. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, а также построить альтернативные маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую ветку и МЦК.

Остановка движения необходима для того, чтобы специалисты соединили строящийся отрезок с действующей сетью подземки. В состав нового участка войдут станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", которая станет самой северной станцией Московского метрополитена.

Запуск нового участка Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниково, Лианозово и поселка Северный.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".