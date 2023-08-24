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"Мой район. Навигатор": выставка киностудии им Горького открылась в Северном розарии ВДНХ

"Мой район. Навигатор": выставка киностудии им Горького открылась в Северном розарии ВДНХ

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На территории Северного розария работает выставка киностудии имени Горького "Супергерои, которые живут среди нас". Она посвящена персонажам знаменитых кинолент "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Королевство кривых зеркал" и других фильмов из золотой коллекции Киностудии.

Семь интерактивных стендов представят любимых героев с новой стороны. Стенды дополняют QR-коды, с их помощью можно сразу же начать смотреть фильмы с героям экспозиции.

У выставки, которая начинается на территории Северного розария на ВДНХ, есть продолжение. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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