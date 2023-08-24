"Мой район. Навигатор": выставка киностудии им Горького открылась в Северном розарии ВДНХ

На территории Северного розария работает выставка киностудии имени Горького "Супергерои, которые живут среди нас". Она посвящена персонажам знаменитых кинолент "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Королевство кривых зеркал" и других фильмов из золотой коллекции Киностудии.

Семь интерактивных стендов представят любимых героев с новой стороны. Стенды дополняют QR-коды, с их помощью можно сразу же начать смотреть фильмы с героям экспозиции.

У выставки, которая начинается на территории Северного розария на ВДНХ, есть продолжение. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".