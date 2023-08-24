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"Мой район. Навигатор": благоустройство студквартала в районе МГТУ имени Баумана
В столице подходит к концу благоустройство студенческого квартала возле МГТУ имени Баумана. Выполнено уже 75% работ. Главная задача проекта – сделать территорию более современной и функциональной.
Строители обновляют участки на улицах Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской и Госпитальной, а также в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном и Денисовском переулках. Идут работы и на Лефортовской площади.
Специалисты уже проложили кабельную канализацию и расширили тротуары. Также установили четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и информационными табло.
Основные работы планируют завершить к сентябрю. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".