"Мой район. Навигатор": благоустройство студквартала в районе МГТУ имени Баумана

В столице подходит к концу благоустройство студенческого квартала возле МГТУ имени Баумана. Выполнено уже 75% работ. Главная задача проекта – сделать территорию более современной и функциональной.

Строители обновляют участки на улицах Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской и Госпитальной, а также в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном и Денисовском переулках. Идут работы и на Лефортовской площади.

Специалисты уже проложили кабельную канализацию и расширили тротуары. Также установили четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и информационными табло.

Основные работы планируют завершить к сентябрю. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".