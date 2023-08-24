"Мой район. Навигатор": завершены работы на северном дублере Кутузовского проспекта

Уникальная бессветофорная магистраль улучшит транспортную ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья. Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к запуску, там завершили все основные работы.

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вольется в действующую магистраль М-1. Автомобилисты будут экономить в пути до получаса.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".