Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Город

"Мой район. Навигатор": завершены работы на северном дублере Кутузовского проспекта

"Мой район. Навигатор": завершены работы на северном дублере Кутузовского проспекта

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Уникальная бессветофорная магистраль улучшит транспортную ситуацию для 700 тысяч жителей столицы и Подмосковья. Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к запуску, там завершили все основные работы.

Шестиполосная дорога идет от центра "Москва-Сити" и Третьего кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дорога вольется в действующую магистраль М-1. Автомобилисты будут экономить в пути до получаса.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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