Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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"Мой район. Навигатор": с запуском МЦД-3 время в пути сократилось до 50%

"Мой район. Навигатор": с запуском МЦД-3 время в пути сократилось до 50%

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С запуском МЦД-3 для жителей Москвы и Московской области время в пути сократилось до 50%. МЦД-3 связал подмосковные Раменское и Зеленоград. Специалисты предполагают, что пассажиропоток конечной станции Крюково будет достигать более 500 тысяч человек в сутки.

С 21 станции диаметра можно пересесть на метро, МЦК и БКЛ. Третий диаметр уже заметно разгрузил некоторые линии метро, например, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую. Кроме того, к запуску МЦД-3 уменьшили интервал движения на 35 автобусных маршрутах, которые проходят через станции третьего диаметра.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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